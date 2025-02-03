Россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте автомобиля

Автоэксперт Ракитин: сэкономить на ремонте авто можно, но не на полировке кузова

Сэкономить на ремонте автомобиля можно, если самостоятельно менять свечи, масло, фильтры, а также проводить химчистку салона, при этом полировку кузова лучше доверить профессионалам. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Начнем с кузова. Если у вас нет опыта работы с полиролью, то экономить — это, конечно, не очень хорошо. Потому что здесь можно испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Нельзя использовать агрессивные составы, такие как уайт-спирит, растворители и все остальное. Они могут нарушить лак, и на кузове появятся пятна. Это очень плохо», — сообщил Ракитин.

По словам специалиста, глубокую и профессиональную полировку кузова лучше не проводить самостоятельно. При этом автомобилист может выполнять очистку салона, в который эксперт рекомендует купить качественный полироль. Эксперт советует доверить профессионалам двигатель, подвеску и коробку передач, а также замену масла в трансмиссии, поскольку для этой процедуры могут понадобиться специальные инструменты.

Специалист отмечает, что перед проведением каких-либо процедур в машине водителю следует почитать руководства пользователя автомобиля.

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