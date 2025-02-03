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Россию ждет рекордное повышение цен на авторемонт машин

Fit Service: стоимость ремонта автомобилей вырастет на 25%
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Наталья Горшкова/РИА Новости

Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году вырастут на 25%. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Сумма трат на обслуживание автомобиля складывается из цены на услуги и запчасти. Стоимость услуг растет медленно. В 2025 году она также ожидаемо вырастет. На стоимость запчастей будет традиционно влиять курс. Поэтому можно предположить, что все эти факторы дадут рост на 20-25% к концу года», — сказала Овчинникова.

По словам эксперта, предпосылок для снижения стоимости ремонта и обслуживания автомобилей в России в 2025 году пока нет. Если в стране сохранится высокая инфляция, не случится существенных сдвигов в кадровой проблеме, а также, если прогнозы по незначительному объему продаж новых авто окажутся верными, то можно ожидать увеличения стоимости обслуживания и ремонта автомобилей. Сюда можно добавить и налоговые изменения, которые увеличат затраты бизнеса и повлияют на рост цен.

Ранее стали известны самые подорожавшие в России запчасти для автомобилей.

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