Россию ждет рекордное повышение цен на авторемонт машин

Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году вырастут на 25%. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Сумма трат на обслуживание автомобиля складывается из цены на услуги и запчасти. Стоимость услуг растет медленно. В 2025 году она также ожидаемо вырастет. На стоимость запчастей будет традиционно влиять курс. Поэтому можно предположить, что все эти факторы дадут рост на 20-25% к концу года», — сказала Овчинникова.

По словам эксперта, предпосылок для снижения стоимости ремонта и обслуживания автомобилей в России в 2025 году пока нет. Если в стране сохранится высокая инфляция, не случится существенных сдвигов в кадровой проблеме, а также, если прогнозы по незначительному объему продаж новых авто окажутся верными, то можно ожидать увеличения стоимости обслуживания и ремонта автомобилей. Сюда можно добавить и налоговые изменения, которые увеличат затраты бизнеса и повлияют на рост цен.

Ранее стали известны самые подорожавшие в России запчасти для автомобилей.