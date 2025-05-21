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Стало известно о реакции Гарика Харламова на «кефирную атаку» его автомобиля

«МК»: на машину Гарика Харламова напали, пока он снимался в кино
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ТНТ

Актер и шоумен Гарик Харламов философски отнесся к нападению неизвестного с кефиром на его автомобиль M-Hero, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Комик узнал о неприятности только от водителя. Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — отмечается в публикации.

Автомобиль Харламова облили кефиром, пока он снимался в фильме «Теща-2». Киносъемки проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского. По словам местной жительницы, актер покинул место съемок поздно вечером, после 22 часов. Об инциденте ему сообщил водитель.

Ранее российские военные раскрыли подробности об использовании Porsche Cayenne в бою.

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