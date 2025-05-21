Стало известно о реакции Гарика Харламова на «кефирную атаку» его автомобиля

«МК»: на машину Гарика Харламова напали, пока он снимался в кино

Актер и шоумен Гарик Харламов философски отнесся к нападению неизвестного с кефиром на его автомобиль M-Hero, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Комик узнал о неприятности только от водителя. Проходящие мимо местные жители рассказали звезде о нашем кефирном мстителе, который наказывает подобным образом людей, неправильно запарковавших машины. Гарик посмеялся, сфотографировался со всеми желающими и уехал», — отмечается в публикации.

Автомобиль Харламова облили кефиром, пока он снимался в фильме «Теща-2». Киносъемки проходили в детском саду на бульваре Андрея Тарковского. По словам местной жительницы, актер покинул место съемок поздно вечером, после 22 часов. Об инциденте ему сообщил водитель.

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