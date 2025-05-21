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Автобренд Bestune резко снизил цены на автомобили в России

Bestune в России снизил цены на кроссоверы T55 и T77
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FAW

Принадлежащий китайскому автоконцерну FAW бренд Bestune предоставил скидки на кроссоверы T55, сообщает Quto.

«Покупатели модели Bestune могут сэкономить 200 тыс. рублей, если покупать в кредит, еще 150 тыс. рублей дилер «скинет» при использовании программы трейд-ин. Помимо этого, на модель действует прямая скидка в размере 250 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

На кроссоверы Bestune T77 также установлена сниженная цена в 1,92 млн рублей, которая актуальна для остающихся в наличии автомобилей 2023 года выпуска в базовой комплектации. Такой же автомобиль 2024 года выпуска оценивается в 2,02 млн рублей.

До этого стало известно, что в России подешевел флагманский внедорожник Tank.

Ранее в России на 39% упали продажи китайских автомобилей премиум-класса.

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