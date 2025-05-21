В России сильно подешевел флагманский внедорожник Tank

Флагманский внедорожник Tank 700 подешевел в России на 500 тысяч рублей

Автобренд Tank сделал свой флагманский внедорожник 700 в России намного доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«Прямая скидка в 500 тыс. рублей отныне доступна при покупке бензиновых комплектаций Tank 700 2024 года выпуска. Это версии Premium и Superior, цены на которые с учетом появившегося дисконта снижаются до 8,99 и 9,69 млн рублей соответственно», — сообщает портал.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Флагманский внедорожник Tank 700 доступен в России с бензиновым 3,0-литровым мотором мощностью 354 л.с., а также с гибридным приводом, суммарная мощность такой силовой установки — 422 л.с.

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