Продажи китайских премиальных автомобилей в России рухнули на 39%

В России продажи китайских премиальных автомобилей по итогам апреля 2025 года снизились на 39% в годовом выражении и составили 7,1 тыс. единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Газпромбанк автолизинг». При этом в мае может быть продано меньше таких машин.

«Негативную роль в возможном снижении продаж в мае сыграет период длительных выходных, во время которых особенно активно сокращается число корпоративных сделок. В то же время роста можно ждать в июне, в преддверии закрытия полугодия и выделения новых бюджетов на закупку дорогой техники», — отметили в компании.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в мае упадут на 20%.