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Огонь от вспыхнувшей «Газели» перекинулся на соседние машины в Тольятти

В Тольятти «Газель» загорелась во дворе дома, пожар перекинулся на соседние авто
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МЧС России

В Тольятти три автомобиля были уничтожены огнем и семь повреждены после того, как «Газель» загорелась во дворе жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Самарской области».

«В 9:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Тольятти, Итальянский бульвар, 27. На месте вызова горел автомобиль «Газель», также огнем уничтожены еще два автомобиля, повреждены семь автомобилей и фасад здания», — отмечается в сообщении.

Информацию о том, что «Газель» взорвалась, в МЧС опровергли. О том, что на месте происшествия были слышны звуки взрыва, сообщил Telegram-канал «ЧП Самара» со ссылкой на очевидцев.

До этого в Москве 92-летняя женщина за рулем автомобиля врезалась в дом. Предположительно, она перепутала педали.

Ранее под Ялтой автомобиль снес дерево и памятник.

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