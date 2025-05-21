Огонь от вспыхнувшей «Газели» перекинулся на соседние машины в Тольятти

В Тольятти «Газель» загорелась во дворе дома, пожар перекинулся на соседние авто

В Тольятти три автомобиля были уничтожены огнем и семь повреждены после того, как «Газель» загорелась во дворе жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Самарской области».

«В 9:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Тольятти, Итальянский бульвар, 27. На месте вызова горел автомобиль «Газель», также огнем уничтожены еще два автомобиля, повреждены семь автомобилей и фасад здания», — отмечается в сообщении.

Информацию о том, что «Газель» взорвалась, в МЧС опровергли. О том, что на месте происшествия были слышны звуки взрыва, сообщил Telegram-канал «ЧП Самара» со ссылкой на очевидцев.

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