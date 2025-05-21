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В России наладят выпуск автоматических коробок передач для легковых автомобилей

Автоэксперт Кадаков: в РФ будут выпускать автоматические коробки передач
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Longfin Media/Shutterstock/FOTODOM

В России начнется выпуск автоматических коробок для легковых автомобилей. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Если все пойдет по плану, уже в ближайшее время в нашей стране наладят выпуск гидромеханических коробок передач, которые можно будет ставить на легковые и легкие коммерческие автомобили»,- сказал эксперт.

По его словам, это будут автоматические коробки с постепенной локализацией тех компонентов, которые можно относительно безболезненно запустить в производство в России. Это будут 6- и 8-ступенчатые агрегаты, рассчитанные под разные нагрузки.

Предприятие по сборке запустят в Московской области.

До этого стало известно, что компания «Универсал НН» из Нижнего Новгорода рассматривает возможность наладить производство автодомов на базе автомобиля УАЗ «Профи».

Концепция и конфигурация автодома находятся на стадии проработки.

Ранее в сети появились изображения нового российского внедорожника.

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