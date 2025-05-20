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Россиянам назвали десять причин тугой педали тормоза в автомобиле

«Авилон» перечислил 10 причин, почему у автомобиля тугая педаль тормоза
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Shutterstock/FOTODOM

Причины тяжёлого усилия при нажатии педали тормоза в автомобиле обусловлены как конструктивными особенностями узла, так и техническими неисправностями. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Проблема может быть в неисправности вакуумного усилителя, например, разгерметизация шлангов, повреждение диафрагмы, поломка насоса. Они приводят к значительному увеличению усилия нажатия на педаль тормоза автомобиля. В электромобилях жесткая педаль может быть следствием неправильных настроек электроники или программного сбоя», — рассказал Балашов.

Также причиной может стать проблема в самой тормозной системе. К примеру, попадание воздуха в гидравлический контур — так называемое «завоздушивание» системы, а также износ или заклинивание компонентов (суппортов, поршней), применение некачественных материалов тормозной жидкости, отметил специалист.

Кроме того, к неправильному отклику тормозного узла могу привести нарушения в работе электронных систем безопасности: ESP, ABS, адаптивного торможения. Особенно это актуально при неверных показаниях датчиков или ошибках в блоке управления.

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