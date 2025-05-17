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Сотни автомобилей уничтожил пожар в Германии

В Германии пожар уничтожил сотни автомобилей
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Oskar Eyb/Global Look Press

В Нижней Саксонии (Германия) крупный пожар охватил сотни автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом).

«Крупный пожар вспыхнул минувшей в промышленной зоне города Ольденбург в Нижней Саксонии. Огонь охватил сотни списанных автомобилей и груды металлолома», — отмечается в публикации.

На месте возгорания слышны множественные взрывы из-за воспламенения топливных баков автомобилей. Поднимающийся столб густого черного дыма виден в том числе в Бремене, который находится в 30 километрах от места пожара. Экстренные службы рекомендовали местным жителям держать окна закрытыми.

На месте происшествия работают около 200 пожарных, перекрыто движение по близлежащей автомагистрали из-за опасности для водителей и обильного задымления. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Его причина неизвестна.

Ранее на видео попал момент ДТП с полицейской «Газелью» в Нижегородской области.

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