Садовое кольцо перекрыли из-за машины в огне

На внешней стороне Садового кольца перекрыли проезд автомобилей из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«В районе Большой Сухаревской пл., д. 3 произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто. Москвичам посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Дептранса.

Ранее в Москве автобус протащил по дороге бизнес-такси, это попало на видео.