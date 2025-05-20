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«Кричала и сопротивлялась»: в Подмосковье алтарник пытался затащить девочку в авто

В Подмосковье на видео попало, как алтарник пытался затащить школьницу в авто
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Telegram-канал «SHOT»

В Подмосковье послушник столичного храма напал на свою дочь и бывшую жену. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Агрессивное нападение произошло в минувшую пятницу на улице Никольской в Одинцовском районе. Женщина с дочкой возвращались домой, возле подъезда их поджидал экс-супруг Андрей. Мужчина выбежал из своей машины и накинулся на родных», — рассказала мать пострадавшей девочки.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина пытается усадить дочь в серый автомобиль, при этом ребенка спасает женщина. На записи также слышно, как пострадавшие громко кричат и зовут на помощь.

По словам женщины, нарушитель распылил ей в лицо перцовый баллончик, а потом попытался «затащить» дочь в автомобиль. Девочка «кричала и сопротивлялась», тогда отец применил физическую силу и стал угрожать своей бывшей жене расправой. В момент нападения в автомобиле сидел еще один мужчина, а на заднем сиденье лежал пистолет. Очевидцы вызвали сотрудников экстренных служб. Кроме того, сразу после нападения женщина написала заявление в полицию.

Также сообщается, что нападавший — послушник одного из столичных храмов.

Ранее сообщалось, что в России виновникам ДТП запретят водить, если они не заплатят пострадавшим.

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