Названы 10 самых аварийных автомобилей в России

В России по итогам первого квартала 2025 года рейтинг автомобилей — рекордсменов по ДТП в России возглавила модель Hyundai Solaris, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследовании компании «Ингосстрах».

«В начале года Hyundai Solaris стала самой аварийной моделью, зафиксировано более 5,5 тыс. ДТП с ее участием. В тройку по аварийности входят Kia Rio с более чем 5 тыс. аварий и Lada Granta с почти 5 тыс. происшествий», — говорится сообщении газеты.

В топ-10 по количеству ДТП вошли также автомобили Volkswagen Polo, Ford Focus, Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Corolla, Lada Largus и Skoda Octavia.

До этого стало известно, что в 2024 году водители чаще всего заявляли об авариях на Варшавском шоссе. Всего на магистраль столицы пришлось 2,6% всех обращений по ОСАГО.

На второй и третьей строчках находятся Ленинградское и Дмитровское шоссе. На них пришлось 1,4% и 1,2% обращений по ОСАГО в 2024 году.

Далее идут Волгоградский проспект с 1% обращений водителей по ОСАГО и Каширское шоссе с 0,94% заявлений автомобилистов из-за ДТП.

Ранее сообщалось, что в России водителей будут информировать об окончании срока действия ОСАГО.