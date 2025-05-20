В Китае представили обновленный кроссовер Wey Lanshan с четырьмя экранами в салоне

Обновленный кроссовер Wey Lanshan с четырьмя экранами в салоне представили в КНР

В Китае дебютировал обновленный гибридный кроссовер Wey Lanshan. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил новые цвета кузова, глянцево-черные элементы экстерьера вместо хромированных деталей, а также новые черные многоспицевые колесные диски и доступные в качестве опции красные тормозные суппорта.

В салоне установлен мультимедийный комплекс с 15,6-дюймовым центральным дисплеем, дополнительным экраном такого же размера для переднего пассажира, а также планшет вместо приборной доски. Для задних пассажиров предусмотрен потолочный дисплей.

Кроссовер оснащается плагин-гибридной системой, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора и двух установленных на задней оси электромоторов мощностью 299 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у кроссовера занимает 4,9 с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7.