Российский турист на Филиппинах пострадал от раскрывшейся подушки безопасности при ДТП

Подушка безопасности седана Honda City пробила сонную артерию российскому туристу на Филиппинах и сделала его инвалидом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

«47-летний Максим с младшим сыном попал в ДТП в конце февраля: на перекрестке их Honda City 2009 года столкнулась с внедорожником, за рулем которого был филиппинец. По словам близких Максима, местный проехал на красный. В салоне сработала подушка безопасности, но из неее, уверяет семья, внезапно вылетела железная деталь. Она проломила мужчине челюсть и пробила артерию», — сообщает канал.

Туриста подключили к ИВЛ. Перевезти пациента в Россию сейчас возможности нет. После аварии родственники Максима встречались с представителями Honda, и те предложили провести экспертизу машины, но филиппинские власти пока не отдают автомобиль, так как он является вещественным доказательством в деле о ДТП.

Семья пострадавшего Максима планирует подать иск к Honda.

До этого сообщалось, что на юге Москвы, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, пассажирский автобус врезался в бизнес-такси. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил такси Hongqi, которое стояло на светофоре. В результате столкновения общественный транспорт протащил иномарку через перекресток. По словам пассажирки такси, водитель автобуса «едва говорил по-русски» и не вызвал скорую.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями, один из них перевернулся.