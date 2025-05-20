Компания Volkswagen избавится от суббренда ID, сказал в интервью Auto und Wirtschaft член совета директоров Volkswagen Мартин Сандер.

По его словам, Volkswagen хочет упростить восприятие своей линейки электромобилей, избавив ее от нынешнего общего обозначения — аббревиатуры ID (intelligent design).

Суббренд электромобилей ID появился в 2017 году. Его первенцем стал хетчбэк ID.3, а затем в линейке появились кроссоверы ID.4, ID.5 и ID.6, седан ID.7 и минивэн ID.Buzz.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz прекратит выпуск хетчбэка A-Class, чтобы сосредоточиться на компактных кроссоверах.

Компания не будет разрабатывать новое поколение своего единственного автомобиля в кузове хетчбэк. В модельной линейке немецкого бренда, помимо нового нового CLA в кузове седан и shooting brake (универсал с покатой крышей), появятся новые поколения кроссоверов GLA и GLB, а также компактная версия G-Class.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz откажется от выпуска двух моделей.