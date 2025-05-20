Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг двухлетнего максимума

Россия за два года увеличила до максимума ввоз южнокорейских автомобилей

В апреле объем импорта южнокорейских легковых автомобилей в Россию вырос до рекордных за два года $90 млн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистического ведомства Южной Кореи.

Согласно информации, это максимальный показатель с марта 2023 года. В сравнении с апрелем прошлого года импорт увеличился почти в два раза, а по сравнению с мартом текущего года — на 25%.

Основная часть ввезенных машин — это автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров. На них пришлось $65 млн. Также активно поставлялись дизельные автомобили объемом от 1,5 до 2,5 литра ($18,7 млн) и машины с моторами до 1,5 литра ($5,2 млн).

По объему закупок Россия поднялась на 11-е место среди покупателей южнокорейских легковых авто, улучшив позиции на одну строку за месяц. Лидерами экспорта Южной Кореи остаются США, Канада, Австралия, Киргизия и Германия.

Всего в апреле Южная Корея экспортировала автомобилей на $6,3 млрд — это на 5% больше, чем в марте, но на 5% меньше по сравнению с прошлогодним апрелем.

Ранее стало известно, что запасы прошлогодних автомобилей в России сократились наполовину.