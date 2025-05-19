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Названы 8 минусов Audi Q5 с пробегом

Автоэксперт Зиновьев перечислил 8 недостатков Audi Q5 с пробегом
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Audi

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил недостатки кроссовера Audi Q5 с пробегом 2008-2016 годов выпуска. Один из них - подвеска.

«Подвеска многорычажная спереди и сзади. Передняя переусложнена – четыре рычага, и после 80–120 тыс. километров иногда все пора менять, причем в сборе с шаровой опорой и сайлентблоком. Ступичные подшипники не всегда доживают и до этого срока», — сказал эксперт.

Кроме того, в рулевом механизме слаб насос гидроусилителя. Также много слабых мест в электрике автомобиля: отказывают камеры заднего вида, стояночный тормоз, приводы сидений, бесключевой доступ, дневные ходовые огни.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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