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Ограничительные меры наложили на семь люксовых авто и квадроциклы главы СК Марий Эл

Mash: на семь люксовых автомобилей главы СК Марий Эл наложили ограничения
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СУ СК РФ по Республике Марий Эл

На имущество главы СК Марий Эл Александра Рычкова наложили ограничительные меры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На коттедж в Сочи, семь люксовых машин (включая несколько BMW — от 10 млн рублей каждая) и другое имущество главы СК Марий Эл Александра Рычкова наложили ограничительные меры. Причина — дело о банкротстве компании «Кузбасс майнинг», которой фактически управляет его отец», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время глава СК региона и его супруга больше не могут распоряжаться коттеджем, квартирой и участком, а также тремя автомобилями BMW M5, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Subaru Impreza, Renault Duster, тремя снегоходами, квадроциклом, Harley-Davidson и дизельным погрузчиком.

Также сообщается, что Рычков является крупным кузбасским предпринимателем, который несколько лет не платил налоги и долги кредиторам. При этом нарушитель объявил свои компании банкротами, когда обманутые им люди стали обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, мужчина отправил несколько миллиардов рублей за границу и оформил свое имущество на родственников.

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