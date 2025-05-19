Названы шесть причин потери мощности двигателя автомобиля

Чаще всего причинами потери мощности двигателя автомобиля являются загрязненный дроссель, старые свечи и неисправные катушки. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман.

«Самая распространенная причина, которая снижает эффективность двигателя, — это очень грязный дроссель. Его надо периодически тщательно чистить. Старые свечи и неисправные катушки зажигания тоже влияют на правильную работу мотора. То есть машина будто «чихает», не едет, как должна», — сказал специалист.

Еще одна проблема, из-за которой двигатель не развивает достаточную мощность, — неисправный катализатор. Он может быть забит или оплавлен в выхлопной системе. В таком случае машина едет медленнее, повышается расход бензина. Не предназначенное для вашего автомобиля топливо также ведет к потере тяги авто, сказал эксперт.

Падение мощности силового агрегата часто наблюдается при износе поршневых колец. В этом случае начнется рост расхода масла. Из-за слабого давления в системе, маслонасос не работает эффективно, пояснил специалист.

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