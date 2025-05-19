Стало известно, на каком автомобиле ездит сын главной свахи России Розы Сябитовой

Сын главной свахи России Розы Сябитовой Денис ездит на автомобиле Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Ездит сыночка-корзиночка на синей «Ладе-гранте» 2018 года. Водитель послушный, почти не нарушает. За все время накатал всего пару штрафов и все сразу оплатил», — говорится в сообщении.

По информации источника, у Дениса Сябитова есть квартира в Чертаново стоимостью около десяти млн рублей, а также доля в квартире в Савеловском районе Москвы за 25 млн рублей. В социальных сетях люди ругают 35-летнего холостяка за то, что он до сих пор проводит время с мамой.

Также сообщается, что ранее мужчина хотел заключить брак с женщиной, у которой есть двое детей, но Роза Сябитова «поставила сына на место».

До этого в Сочи водитель Lada вылетел с проезжей части и сбил пешеходов. На кадрах видно, что белый хетчбэк Lada Priora двигался на большой скорости. На повороте он выехал за пределы дороги и сбил нескольких человек, которые шли по обочине.

Ранее в Чувашии водитель на Toyota влетел в людей на переходе.