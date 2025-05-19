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Кроссоверы Haval M6 калужской сборки начали поступать к автодилерам

Автоэксперт Савельев: дилеры начали получать Haval M6 калужской сборки
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Great Wall Motor

В салоны АГ «Авилон» приехали кроссоверы Haval M6 калужской сборки. Об этом «Российской газете» рассказал директор «Авилон Haval» Александр Савельев.

«Вне зависимости от версии Haval М6 предложен с мотором 1,5 литра мощностью 143 л.с. В начальной комплектации он агрегатируется 6-ступенчатой МКП, также доступен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями», — говорится в сообщении.

По информации источника, кроссоверы начали собирать на калужском заводе 17 февраля. В настоящее время производство осуществляется «методом крупноузловой сборки». Кроме того, автомобили калужской сборки проходят комплексную проверку качества на всех этапах производства по стандартам китайской марки.

Китайский кроссовер появился на российском рынке в июле 2023 года. Сейчас Haval M6 есть в двух комплектациях, стоимость которых составляет 1,9 млн рублей и 2,3 млн рублей.

До этого сообщалось, что первые машинокомплекты Haval M6 поступили на калужский завод в январе. На собственном заводе концерна Great Wall в Тульской области кроссовер Haval M6 не могут выпускать из-за недостатка производственных мощностей.

Ранее Япония увеличила экспорт автозапчастей в Россию.

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