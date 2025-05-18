В России появился новый бюджетный кроссовер Hyundai

В России начались продажи кроссоверов Hyundai Bayon от 2,3 млн рублей

В России появился новый корейский кроссовер Hyundai Bayon, сообщает портал «Автоновости дня». Цены на новый автомобиль начинаются от 2,3 млн рублей.

Уже в базовой комплектации Hyundai Bayon оснащается передними подушками безопасности, круиз-контролем, системой стабилизации, датчиком света и кондиционером. В движение он приводится безальтернативным 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Коробка передач - классический шестиступенчатый «автомат». Привод передний.

Компактный «паркетник» Hyundai Bayon назван в честь французского города Байонна.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.