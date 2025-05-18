В России подешевели два кроссовера BAIC

BAIC снизила цены на два кроссовера в России

Китайская автомобильная компания BAIC снизила цены на две модели кроссоверов в России, сообщает портал «Автоновости дня».

Так, кроссовер BAIC X75 в базовой комплектации Comfort подешевел на 269,5 тыс. рублей (до 2,1 млн рублей). Ценник на топовую версию Exclusive остался неизменным — 2,9 млн рублей. Во всех комплектациях сразу «сбросил» цены рамный внедорожник BAIC BJ40. Цена его начальной версии Exclusive упала на 384 тыс. рублей, до 3 млн рублей.

В последний раз BAIC переписывал цены в апреле.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.