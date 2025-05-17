В минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Москвой

После массового ДТП в Подмосковье двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии

После массового ДТП в Раменском районе Подмосковья двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии (есть признаки нарушения сознания, нарушена работа жизненно важных кровеносной и дыхательной систем), передает РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.

Там рассказали, что остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести (у пациентов некритично нарушены функции органов и систем, угрозы жизни нет).

В субботу, 17 мая, около 15:00 на 36-м км трассы М-5 «Урал» грузовик столкнулся с легковым автомобилем Kia Sportage, когда водители обеих машин остановились для установки аварийных знаков. В этот момент в них въехал рейсовый автобус. В результате пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК РФ).

Ранее на видео попало, как в Москве курьер взлетел в воздух после наезда автомобиля.