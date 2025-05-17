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Соседи ополчились на детей в Челябинске из-за обидного слова, написанного на машине

В Челябинске женщина заявила в ПДН на детей из-за обидного слова на машине
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жительница Челябинска заявила в полицию и инспекцию по делам несовершеннолетних на детей, которые нацарапали слово «лох» на ее автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«2 мая Ирина обнаружила на своём авто нацарапанную надпись и решила посмотреть видео с камер наблюдения. На кадрах трое детей на самокатах подъезжают к машине, один из них царапает дверь», — отмечается в публикации.

Автовладелица узнала на записи соседского мальчика и обратилась в правоохранительные органы. Другие соседи сообщили в домовом чате, что также находили на своих машинах посторонние надписи. При этом заявительница утверждает, что инспектор по делам несовершеннолетних бездействует, ссылаясь на недостаток улик.

Ранее на МКАД мотоциклист взлетел в воздух, протаранив две машины.

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