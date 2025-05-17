Продажи пикапов рухнули в России в апреле

В России продажи пикапов упали на 18%

В России по итогам апреля значительно снизились продажи пикапов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За апрель 2025 года в нашей стране было реализовано 1 843 новых пикапа – на 18% меньше, чем в апреле прошлого года. Самым популярным брендом в этом сегменте стал китайский JAC», — отмечается в публикации.

На продукцию JAC пришлось 24% рынка автомобилей с этим типом кузова (за месяц продано 443 машины). На втором месте — Great Wall, реализовавший 324 автомобиля. За ним следуют УАЗ, Sollers и Foton.

Самая популярная модель пикапа в России — Great Wall Poer, за ним следуют JAC T6, УАЗ «Пикап», Sollers ST6 и Foton Tunland.

До этого стало известно, что авторынок Казахстана вырос на 36% по итогам апреля.

Ранее стало известно, что мотоциклы заменили россиянам дорогие машины.