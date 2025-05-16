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Стало известно, кто насмерть сбил актрису из «Москва слезам не верит»

Актрису из «Москва слезам не верит» сбил насмерть ранее судимый водитель
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Никулинский суд отправил под домашний арест мотоциклиста, который насмерть сбил актрису Елену Земляникину. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«За рулем мотоцикла находился 47-летний Сергей Г. Он работает администратором в ресторане. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и грабеж», — передает издание.

Против него возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что смерть актрисы Елены Земляникиной, сыгравшей в «Москва слезам не верит», попала на видео — женщину сбил мотоцикл.

По первоначальным данным, полученным от пресс-службы Московского городского педагогического университета (МГПУ), стало известно, что Елена «трагически погибла». В храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где служила актриса, сообщили, что она погибла «при трагических обстоятельствах, ДТП».

В ГАИ отмечали, что женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Ранее выяснилось, почему погибшая звезда из «Москва слезам не верит» нарушила ПДД.

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