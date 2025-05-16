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В Петербурге водитель наткнулся на трех акул во дворе дома

На видео попало, как в Петербурге водитель встретился с тремя акулами во дворе

В Санкт-Петербурге водитель наткнулся на трех акул во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Встретил их в темной подворотне. Твои действия?» — говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора показано, как автомобиль заезжает во двор дома и встречает перед собой трех человек, переодетых в костюмы акулы. В какой-то момент они начинают махать руками проезжающим мимо автомобилям и вставать на колени.

До этого в Швейцарии утка попала на дорожную камеру и превысила допустимую скорость на участке.

Полиция города Кениц, расположенного неподалеку от Берна, сообщила, что утка была поймана радаром на скорости 52 км/ч, тогда как в этом районе действует ограничение в 30 км/ч.

Примечательно, что это может быть не первый случай подобного рода: полицейские напомнили, что в 2018 году с той же скоростью и в том же месте утка также пролетела мимо камеры.

Ранее выяснилось, почему погибшая звезда из «Москва слезам не верит» нарушила ПДД.

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