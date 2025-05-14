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Утка попала на дорожную камеру и превысила допустимую скорость

Утка в Швейцарии превысила допустимую скорость и попала на полицейскую камеру
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Gemeinde Köniz/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Швейцарии утка попала на дорожную камеру и превысила допустимую скорость на участке, пишет Sky News.

Полиция города Кёниц, расположенного неподалеку от Берна, сообщила, что утка была поймана радаром на скорости 52 км/ч, тогда как в этом районе действует ограничение в 30 км/ч.

Примечательно, что это может быть не первый случай подобного рода: полицейские напомнили, что в 2018 году с той же скоростью и в том же месте утка также пролетела мимо камеры. Власти предполагают, что это либо та же самая птица, либо «её проворный родственник».

«Мы проверяем камеры каждый год, и данные тщательно архивируются», — заявили в полиции.

Офицеры также отметили, что, хотя они рассматривают возможность технической подделки последнего снимка, предпочитают сохранять чувство юмора и надеются, что общественность оценит «любопытное совпадение» двух случаев, разделенных несколькими годами.

Ранее пенсионерка в Швейцарии год подкармливала соседского кота и оказалась в суде.

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