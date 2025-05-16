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На Урале мужчина лишился иномарки, согласившись подвезти незнакомку

В Миассе женщина угнала авто у его владельца, который взялся подвезти ее до дома
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Миассе 30-летний мужчина едва не лишился автомобиля, согласившись подвезти незнакомку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В правоохранительные органы обратился владелец машины марки «Киа», заявив, что транспортное средство угнали у него на глазах. По словам мужчины, он проезжал мимо остановки, на которой заметил женщину и предложил подвезти ее до дома. Она согласилась и села на заднее сидение. По пути водитель заподозрил, что машина неисправна, и вышел проверить, в чем дело. Пока он осматривал машину снаружи, пассажирка перебралась на водительское кресло и угнала авто.

Через два часа сотрудники ДПС нашли иномарку брошенной у одного из супермаркетов, позже разыскали угонщицу. Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что временно взяла авто, чтобы добраться домой.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пьяная девушка угнала такси, пока водитель был в кафе.

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