В Москве на километры парализовало движение из-за ДТП на ЮВХ

В Москве из-за ДТП на ЮВХ парализовало движение на 4 км

В Москве парализовало движение из-за ДТП на Юго-Восточнаой хорде. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ЮВХ (в районе Сабуровского моста) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии движение в сторону области оказалось затруднено на 4 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что на МКАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 71-го км МКАД (в районе съезда №71) произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорилось в сообщении Дептранса.

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