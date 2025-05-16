Россиянам назвали три автобренда, которые опустили цены в мае

«Автостат»: в России подешевели китайские машины Kaiyi, Baic и Haval в мае

На отечественном рынке семь автобрендов изменили цены на свою продукцию в первой половине мая. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на портал «Цена Авто».

За указанный период значительно подорожали все автомобили Ульяновского автозавода: модели УАЗ «Хантер» и «СГР» стали выше в цене на 45 тыс. рублей. Таким образом, их стоимость может доходить до 1,95 млн и 1,86 млн рублей соответственно. Еще на 55 тыс. рублей стали дороже УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Тем временем китайский бренд Kaiyi опустил ценник седана Е5 в комплектации Luxury+ на 30 тыс. рублей, а в версии Standard – на 125 тыс. рублей. Также кроссовер Х3 подешевел на 74-75 тыс. рублей, а Х7 Kunlun — на 75-175 тыс. рублей.

В первой половине мая машины китайского бренда Baic как дорожали, так и дешевели. Например, седан U5 Plus в версиях Luxury и Honor стал выше в цене на 25 тыс. рублей, а прайс на кроссовер Х55 в комплектациях Elite и Luxury понизился на 35–40,5 тыс. рублей. Модель Х75 же подешевела на 269,5–362 тыс. рублей.

Кроссовер Haval Jolion 2024 года тем временем стал доступнее на 150 тыс. рублей.

У остальных автобрендов машины только дорожали: кроссовер «Москвич 3» стал выше в цене на 38 тыс. рублей, пикапы Sollers ST6 и ST8 — на 50 тыс. рублей, Lada Granta Cross в версии Quest — на 68 тыс. рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее были названы самые популярные люксовые автомобили в России.