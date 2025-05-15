Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России в апреле 2025 года было продано 78 новых люксовых автомобилей, что на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится Rolls-Royce Cullinan. В апреле было продано 18 таких машин. Далее с равными показателями следуют две модели Bentley – Bentayga и Continental GT (по 13 штук).

За четыре месяца 2025 года в России было продано 193 новых люксовых автомобиля. Это на одну машину или 0,5% меньше, чем в январе – апреле 2024-го.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что доля мировых автобрендов в России сократилась в 10 раз.