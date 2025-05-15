Женщина попала под колеса автомобиля у торгового центра в Казани

В Казани водитель вылетел на тротуар у торгового центра и сбил женщину

В Казани легковой автомобиль сбил женщину на тротуаре у торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Предварительно, мужчина за рулем иномарки выехал на тротуар и сбил пострадавшую. О состоянии женщины неизвестно, но ее забрали медики скорой помощи», — отмечается в публикации.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что на месте происшествия собралась толпа людей.

До этого на видео попало, как в Воронеже водитель такси избил трех мужчин, включая инвалида с протезом ноги.

На кадрах видно, как трое мужчин окружили кроссовер Haval с символикой такси. Выйдя из машины, водитель набросился на оппонентов с кулаками. Один из нападавших упал в пространство между припаркованными автомобилями.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с бронетранспортером.