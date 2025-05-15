На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воронежский таксист избил трех мужчин и попал на видео

В Воронеже на видео попало, как таксист избил трех мужчин, включая инвалида

В Воронеже водитель такси избил трех мужчин, включая инвалида с протезом ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» и публикует видеозапись инцидента.

«Судя по кадрам, пассажиры первыми начали драку, пытаясь вытащить водителя из автомобиля. После того как таксист вышел из машины, мало его обидчикам не показалось», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, как трое мужчин окружили кроссовер Haval с символикой такси. Выйдя из машины, водитель набросился на оппонентов с кулаками. Один из нападавших упал в пространство между припаркованными автомобилями, потеряв протез ноги. Несмотря на это, он схватил водителя такси за одежду. Драку пытались разнять прохожие.

О причинах конфликта и состоянии его участников не сообщается.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с бронетранспортером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами