Воронежский таксист избил трех мужчин и попал на видео

В Воронеже на видео попало, как таксист избил трех мужчин, включая инвалида

В Воронеже водитель такси избил трех мужчин, включая инвалида с протезом ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» и публикует видеозапись инцидента.

«Судя по кадрам, пассажиры первыми начали драку, пытаясь вытащить водителя из автомобиля. После того как таксист вышел из машины, мало его обидчикам не показалось», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, как трое мужчин окружили кроссовер Haval с символикой такси. Выйдя из машины, водитель набросился на оппонентов с кулаками. Один из нападавших упал в пространство между припаркованными автомобилями, потеряв протез ноги. Несмотря на это, он схватил водителя такси за одежду. Драку пытались разнять прохожие.

О причинах конфликта и состоянии его участников не сообщается.

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