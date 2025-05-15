ГАЗ защитит патентами от копирования ЗИМ, «Шишигу» и «Волгу» ГАЗ-24

Горьковский автозавод подал патентные заявки на ряд моделей, выпускавшихся в советское время. Об этом сообщает «Авто Mail» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

«Защитные документы должны сохранить от копирования изображения ГАЗ-24 «Волга» — массовый советский бизнес-седан, который производился в 1967—1985 годах в СССР. Также охранная документация подана на армейский грузовик ГАЗ-66 (он же «Шишига», выпускался с 1964 по 1999 год)», — отмечается в публикации.

Патентная документация также подана заводом на довоенную легковую модель ГАЗ М-1 и шестиместный седан с несущим кузовом ЗИМ (ГАЗ-12). Он выпускался с 1949 по 1959 год. Кроме того, ГАЗ защитит от несанкционированного копирования «полуторку» ГАЗ-АА.

В документах говорится, что без разрешения ГАЗа изображения этих машин не могут быть воспроизведены в качестве игрушек, статуэток, моделей, криптографических картин, изображений в компьютерных играх. Рисунки с историческими моделями ГАЗа также нельзя наносить на чехлы для смартфонов и планшетов без санкции правообладателя.

Ранее УАЗ модернизировал свою самую старую модель.