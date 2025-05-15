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В Пекине сгорел беспилотный автомобиль

Беспилотный автомобиль полностью сгорел в Пекине
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CarNewsChina

Беспилотный автомобиль китайской компании Pony.ai сгорел в Пекине. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Тестовый беспилотный автомобиль компании Pony.ai наехал на полосу с зелеными насаждениями у края дороги и загорелся. На тот момент в салоне не было пассажиров. Сотрудники компании прибыли на место инцидента в течение двух минут после получения сигнала.

Пожар был оперативно ликвидирован совместно с соответствующими службами, его причина выясняется.

До этого в Минтрансе РФ заявили о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.

«Действующих мер достаточно: маркировка и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый уровень безопасности», — отметили в министерстве.

Ранее GAC представил в Шанхае автопилот нового поколения.

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