В Челябинске отключили все кикшеринговые электросамокаты

Арендные электросамокаты отключили в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Их заблокировали, опечатали и увозят с улиц.

«По данным Mash, представителей всех кикшеринговых сервисов города вызвали в СК на допрос. В ближайшие дни сервисы по аренде электросамокатов не будут работать. Вероятнее всего, массовый блок связан с нарушением правил для СИЗ — на них не установили госномера нового образца», — сообщает канал.

В России необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) ночью, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, электросамокаты и электровелосипеды уже стали причиной многочисленных ДТП с участием пешеходов. Нередко эти ДТП заканчиваются реанимацией, как для пользователя СИМ, так и для простых прохожих.

Ранее сообщалось, что в Москве родители школьников, которые проехали на электросамокате толпой, заплатят 100 тысяч рублей.