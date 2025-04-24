GAC представил в Шанхае автопилот нового поколения

В Шанхае дебютировал кроссовер GAC Aion Y с автопилотом нового поколения

На автосалоне в Шанхае дебютировал кроссовер GAC Aion Y Tyrannosaurus с автопилотом нового поколения L4, сообщает carnewschina.com.

Автомобиль оснащен 33 датчиками автономного вождения, что на 65% больше, чем в среднем по отрасли беспилотных машин. Обычный автопилот оборудуется в среднем 20 сенсорами.

Отмечается, что лидары обнаруживают объекты на расстоянии до 200 метров от автомобиля, а также сканируют пространство на 360 градусов, включая слепые зоны. Инфракрасные камеры различают дорогу и объекты вокруг машины, причем даже в темноте. Камеры с 4К разрешением распознают дорожные знаки и сигналы светофора.

Старт массового производства GAC Aion L4 запланирован на конец текущего года.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер Voyah Free+ дебютировал в Шанхае.