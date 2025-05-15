Раскрыты все версии кроссовера Lepas L8 от Chery

Пресс-служба китайского автопроизводителя Chery раскрыла подробности о новом кроссовере Lepas L8. Автомобиль будет выпускаться с тремя силовыми установками — полностью электрической, бензиновой и гибридной.

Бензиновая и гибридная версии получат четырехцилиндровые моторы 2.0 с турбонаддувом. В подзаряжаемой гибридной версии с полным баком топлива и заряженной батареей автомобиль способен преодолеть до 1,3 тыс. км. Запас хода полностью электрической версии Lepas L8 достигает 700 км. Электрический кроссовер способен запасти энергию на 150 км пути за пять минут на станции быстрой зарядки.

Lepas — очередной новый бренд компании Chery, который она намерена продвигать на мировом рынке. После L8 модельную линейку бренда пополнят городской кроссовер L6 и субкомпакт L4. В ближайшие годы модельный ряд Lepas расширится до пяти моделей.

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