Новые российские автомобили подорожали в 1,5 раза с 2022 года

Средняя стоимость новых автомобилей российских марок выросла с февраля 2022 года по апрель 2025-го более чем в 1,5 раза, сообщает маркетинговое агентство «НАПИ».

«Средняя цена на новый российский автомобиль в апреле 2025 года достигла 1,48 млн. руб., что на 54,8% больше, чем в феврале 2022 года. Небольшое снижение средней цены в апреле 2023 года было связано с тем, что после прекращения поставок компонентов из недружественных стран выпускались простые автомобили без привычных ранее опций», — отмечается в исследовании.

В феврале 2022 года средняя цена нового российского автомобиля составляла 960 тыс. рублей, в апреле 2024 года она достигла 1,33 млн рублей. Подержанные российские автомобили с февраля 2022 года подорожали в среднем на 26,1%, с 470 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.

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