Массовая авария парализовала движение автомобилей на юго-востоке Москвы

В Москве на Ставропольской улице произошло массовое столкновение машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ставропольской ул. (в районе д. 23/1) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в сторону Новороссийской улицы перекрыто. Объезд через Совхозную и Краснодарскую улицы.

До этого в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта. Skoda и Mitsubishi попали в ДТП на Кутузовском проспекте перед ТТК. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя. Движение автомобилей в сторону центра города было ограничено и сильно затруднено.

Ранее в Благовещенске рецидивист Химера «эпично» взмыл в воздух на Lexus в гонке с ДПС.