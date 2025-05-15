На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Облаву на пьяных водителей устроят московские гаишники в выходные

Госавтоинспекция Москвы проведет с 16 по 18 мая рейд против нетрезвых водителей
close
Алина Распопова/«Газета.Ru»

В Москве Госавтоинспекция проведет рейд против нетрезвых водителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 16 по 18 мая на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о несовместимости потребления алкоголя с вождением транспорта и призвали неравнодушных граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге.

До этого в Омске попал на видео подросток, который надел на себя форму сотрудника ГИБДД и останавливал проезжающих водителей. О подростке в полицейской форме сообщили в Госавтоинспекцию неравнодушные граждане.

Ранее в Москве вспыхнувшая фура затруднила движение по МСД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами