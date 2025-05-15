Облаву на пьяных водителей устроят московские гаишники в выходные

Госавтоинспекция Москвы проведет с 16 по 18 мая рейд против нетрезвых водителей

В Москве Госавтоинспекция проведет рейд против нетрезвых водителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 16 по 18 мая на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», — отмечается в сообщении.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о несовместимости потребления алкоголя с вождением транспорта и призвали неравнодушных граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге.

До этого в Омске попал на видео подросток, который надел на себя форму сотрудника ГИБДД и останавливал проезжающих водителей. О подростке в полицейской форме сообщили в Госавтоинспекцию неравнодушные граждане.

Ранее в Москве вспыхнувшая фура затруднила движение по МСД.