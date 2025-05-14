Россиян предупредили о стремительном падении рынка в 2025 году

Продажи новых автомобилей в России могут сократиться на треть по итогам 2025 года. Об этом «Газете. Ru» рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Я не верю, что результат 2025 года перевалит за 1,1 млн новых автомобилей. Даже оптимистичный сценарий, по моему мнению, — не более 1,15 млн. А пессимистичный вариант — 1 млн штук. И ни один из этих сценариев я бы не исключал. Таким образом, падение год к году может составить более 30%», — поделился прогнозом Иванов.

Он отметил, что за четыре месяца в России продано 349 тысяч новых легковых автомобилей и 27 тысяч единиц легкой коммерческой техники (LCV). По его оценке, ежемесячные продажи в среднем будут колебаться на уровне 95-100 тысяч проданных автомобилей в месяц.

При этом сейчас дилеры фиксируют, что продажи в мае идут хуже апрельских, когда был достигнут лучший результат по этому году. Также на 10-15% падает контрактование новых автомобилей у импортеров.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упадут продажи новых автомобилей.