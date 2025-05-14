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Экскаватор рухнул с четвертого этажа при демонтаже здания в Тульской области

В Тульской области экскаватор упал с четвертого этажа при демонтаже здания

В Тульской области при демонтаже здания с высоты упал экскаватор. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

«В Липках при сносе недостроя с четвертого этажа упал экскаватор. Водитель жив», — говорится в сообщении канала.

О состоянии водителя не сообщается.

Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с падением экскаватора с высоты. Прокуроры должны дать оценку соблюдению требований градостроительного и трудового законодательства.

До этого сообщалось, что в Москве Toyota Land Cruiser соскользнул на 3-м этаже парковки и повис в воздухе. По словам водителя, он хотел немного сдать назад, но из-за гололеда машина поехала назад и чуть не упала.

Ранее появилось видео падения Volkswagen Golf с 4-го этажа парковки в Москве.

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