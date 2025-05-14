«Когда забеременела?»: в Петербурге кондукторша взяла в плен безбилетницу

В Петербурге кондукторша крепко схватила беременную женщину и не отпускала

В Санкт-Петербурге кондукторша схватила безбилетницу и отказалась отпускать. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Конфликт из-за неоплаченного проезда разгорелся в автобусе №117: контролерша силой удерживала девушку неславянской внешности, ехавшую зайцем вынужденно — наличку не принимали. За безбилетницу вступились сразу несколько пассажиров — и обвинили в неподобающем поведении саму кондукторшу», — говорится в публикации.

В ходе конфликта девушка сказала, что беременна. В ответ на это кондукторша начала спрашивать: «Когда забеременела? Сколько минут назад?» После этого пассажирка расплакалась и вышла из автобуса.

Свидетели произошедшего обвинили кондукторшу в разжигании расовой ненависти. Та же объяснила свою злость тем, что многие люди неславянской внешности регулярно не оплачивают проезд.

До этого в Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении Telegram-канала Readovka.

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