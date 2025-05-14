На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Когда забеременела?»: в Петербурге кондукторша взяла в плен безбилетницу

В Петербурге кондукторша крепко схватила беременную женщину и не отпускала
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге кондукторша схватила безбилетницу и отказалась отпускать. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Конфликт из-за неоплаченного проезда разгорелся в автобусе №117: контролерша силой удерживала девушку неславянской внешности, ехавшую зайцем вынужденно — наличку не принимали. За безбилетницу вступились сразу несколько пассажиров — и обвинили в неподобающем поведении саму кондукторшу», — говорится в публикации.

В ходе конфликта девушка сказала, что беременна. В ответ на это кондукторша начала спрашивать: «Когда забеременела? Сколько минут назад?» После этого пассажирка расплакалась и вышла из автобуса.

Свидетели произошедшего обвинили кондукторшу в разжигании расовой ненависти. Та же объяснила свою злость тем, что многие люди неславянской внешности регулярно не оплачивают проезд.

До этого в Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении Telegram-канала Readovka.

Ранее россиянка на шпильках избила водителя на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами