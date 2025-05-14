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Туалетную кабинку с женщиной внутри несколько часов возили на фуре в Китае

В Китае эвакуировали туалетную кабинку вместе с женщиной внутри

В Китае кабинку биотуалета с женщиной внутри несколько часов возили на фуре, сообщает Jam Press.

По данным портала, женщина находилась в туалетной кабинке, когда вилочный погрузчик поднял ее и поставил на платформу фуры. Рабочие не знали, что внутри находится человек.

После этого фура проехала несколько десятков километров. Женщину обнаружили в кабинке, после того, как через несколько часов начали разгружать фуру.

До этого стало известно, что в Москве в районе Очаково-Матвеевское неизвестный засунул кикшеринговый электросамокат прямо в синюю кабинку. Результат его действий сняли на камеру.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что средство индивидуальной мобильности (СИМ) оказалось наполовину засунуто в унитаз — на поверхности остались только переднее колесо и руль. Пользователи соцсетей пошутили, что таким образом кто-то из москвичей высказал свою позицию относительно распространения электросамокатов.

Ранее синяя самодвижущаяся туалетная кабинка без пассажира попала в Москве на видео.

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