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В Волгоградской области перевернутый «УАЗ» вспыхнул от бокового тарана и попал на видео

В Волгоградской области на видео попало, как «УАЗ» вспыхнул от удара легковушек

В Волгоградской области «УАЗ» вспыхнул после столкновения с легковыми автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

«14 мая 2025 года в 09:30 часов напротив строения №59 М по проспекту Ленина произошло ДТП с участием автомашин «УАЗ», «Фольксваген Поло» и «Лада Веста», с опрокидыванием автомашины «УАЗ» и его последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в «УАЗ», от чего последний резко воспламеняется.

По информации источника, в результате ДТП пострадали два пассажира «УАЗ». Движение транспорта в районе аварии было затруднено. На место работали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка.

До этого сообщалось, что пожилая петербурженка на Chery спровоцировала жестокое ДТП с байкером. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в бок синего автомобиля. От удара байкер подлетает и приземляется на асфальт.

Ранее в Петербурге грузовик с тысячами тарелок парализовал движение на Дворцовом мосту.

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