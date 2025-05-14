Эксперт: россияне заплатят за массовую замену парков такси

С вступлением в силу закона о о локализации автомобилей для таксопарков начнется массовая замена машин, за которую в конечном итоге заплатят пассажиры. Многие водители на иномарках при этом просто уйдут в теневой сектор отрасли, заявил председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков в эфире Общественной Службы Новостей.

Принятие закона придется синхронизировать с наращиванием выпуска достаточного числа отечественных автомобилей надлежащего качества. Также все это должно совпадать с естественной заменой существующего парка такси, отметил Янков.

«В Москве, например, через 3-4 года автомобиль списывают в неликвид. Россия не Москва и в малых городах, а также сельской местности автомобили такси служат до 15 лет, потому что его не так часто используют. Все это нужно учитывать, тогда бы этот законопроект прошел безболезненно», — пояснил эксперт.

По его мнению, в конечном итоге нагрузка по замене автомобилей в таксопарках ляжет на плечи клиентов. При этом большое количество машин вообще уйдут в смежные сектора или теневые сегменты отрасли, заключил он.

Напомним, накануне в России приняли закон о запрете на использование нелокализованных автомобилей для нужд такси. Эксперты предупреждают, что исключение иномарок из таксомоторных парков приведет к росту цен на перевозки — многие перевозчики вынуждены будут покинуть отрасль, а другие уйдут в тень, возродится нелегальный извоз. Подробнее о том, что произойдет с перевозками пассажиров в такси, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты выступили против запрета на иномарки в такси.